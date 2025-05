Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit

Doch der Neustart scheint alles andere als glamourös: Bei 30 Grad Hitze, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und dicker Abgas-Suppe aus alten Autos gerät der Rentner, der in der Vergangenheit nicht bei bester Gesundheit war, Berichten zufolge oft an seine Grenzen. Und bleibt zu Hause, wenn Tom Jr. ausgeht – etwa in die rustikale „Bar 301“, einem Treffpunkt für ältere westliche Auswanderer. Die Gegend ist bekannt für Stripbars und Etablissements, in denen junge Einheimische auf westliche „Boyfriends“ hoffen.