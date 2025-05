Jeder dritte Österreicher kämpft mit Geldsorgen!

Generell ist die Skepsis in Bezug auf Wertpapiere, die oft ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, hierzulande groß. „Wertpapiere polarisieren“, sagte Marcus Kapun, Head of Global Brokerage bei der BAWAG. Bei vielen Menschen dominiere die Angst vor Kursschwankungen oder Verlusten, was sich dann bei der Wahl der Anlageform bemerkbar mache. In vielen Fällen seien den Menschen auch Potenziale wie die Möglichkeit der Risikostreuung und daraus resultierende Absicherung nicht bewusst, so Kapun.