Aktivistinnen lüften vor Kanzler Kurz Schürzen

„Bergauf, Österreich“: Unter diesem Slogan haben am Sonntag 1500 Menschen am 2. Stopp der Sommertour von Bundeskanzler Sebastian Kurz mit Wanderung auf den Fadensattel in Niederösterreich teilgenommen. Kurzfristig brachten allerdings Attac-Aktivistinnen etwas Aufregung in den gemütlichen Ausflug bei hohen Temperaturen. In traditionellen Dirndl gekleidet mischten sich die jungen Frauen unter die Schar der Wanderer - um in unmittelbarer Nähe des Kanzlers ihre Schürzen zu lüften. Darunter versteckt: ihre Botschaften gegen den 12-Stunden-Tag.