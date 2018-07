Kehrt Gottschalk mit „Wetten, dass..?“ zurück?

Comeback des letzten großen Showmasters? Den 70. Geburtstag von Moderator und Entertainer Thomas Gottschalk (68) will das ZDF 2020 in seinen Programmen feiern. Der „Spiegel“ berichtet in seiner aktuellen Ausgabe unter Berufung auf Senderkreise, dass Gottschalk zu diesem Anlass sogar ein letztes Mal mit der Erfolgsshow „Wetten, dass..?“ zurückkehre. Das bestätigte der Sender gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Samstag aber nicht. Gottschalk selbst witzelte noch zurückhaltend, dass sein Geburtstag ja erst in zwei Jahren ist: „Wer weiß, ob es dann das ZDF oder mich noch gibt.“