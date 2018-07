Facebook: 130 Mrd. Dollar Börsenwert vernichtet

Facebook verdient nicht mehr so gut wie früher

Facebook erwirtschaftet zwar wie andere Internet-Konzerne immer noch weit höhere Umsatzrenditen als traditionelle Unternehmen, ist aber nicht mehr so profitabel wie früher: Die Marge, die vor einem Jahr noch bei 47 Prozent lag, sank im abgelaufenen Quartal auf 44 Prozent. Bei den Kosten erwartet das Unternehmen einen Sprung von 50 bis 60 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr, weil Facebook mehr in Datensicherheit, Marketing und Inhalte investieren will.