Rätselhafte Explosion bei US-Botschaft in Peking

Vor der US-Botschaft in Peking ist am Donnerstag ein Sprengsatz explodiert. Größere Schäden gab es nicht, wie Augenzeugen berichteten, auf dem Boden an einer Ecke der Botschaft waren aber Explosionsspuren zu sehen. Bei dem Zwischenfall wurde eine Person verletzt. Laut US-Botschaft handelt es sich um jenen Mann, der den Sprengsatz gezündet hatte.