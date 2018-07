Audi Q3, zweite Generation: Nur der Name bleibt

Weiter vorne präsentiert sich der Q3 maximal digital. Das Kombiinstrument ist künftig ein Display, welches in der Basis 10,25 Zoll und gegen Aufpreis im 12,3 Zoll Bildschirmdiagonale bietet. Neben fahrrelevanten Informationen kann das Kombiinstrument als Virtual Cockpit auch Musiktitel oder die Navikarte anzeigen. Wird das aufpreispflichtige MMI Radio Plus bestellt, befindet sich in der Mittelkonsole ein weiteres Display mit 8,8 Zoll Durchmesser. Dieser Touchscreen kann auf 10,1 Zoll wachsen, wenn die Navigation Plus bestellt wird. Der bisherige Dreh-Drück-Knopf in der Mittelkonsole hat bei Audi übrigens ausgedient, da man künftig auf Touch-Bedientechnik setzt. Zudem gibt es Bedientasten am Lenkrad oder die Möglichkeit der Sprachsteuerung. Weitere Nettigkeiten sind unter anderem eine induktive Smartphone-Ladeschale oder ein in 30 Farben regelbares LED-Ambiente-Licht.