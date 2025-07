Ochsenknecht: Richter muss über U-Haft entscheiden

Am Mittwoch kam Jimi Blue Ochsenknecht nach einer „Tour de Knast“ von Hamburg quer durch Deutschland endlich in der Justizanstalt Innsbruck an. Bei der Übergabe von deutschen Beamten an die österreichische Polizei an der Grenze wirkte der unter Betrugsverdacht stehende Promi-Spross entspannt. Wie es jetzt weitergeht.