19-Jähriger drohte Mutter seiner Freundin mit Mord

Der Vorfall wurde sofort der Staatsanwaltschaft Klagenfurt bekannt gemacht, und in der Nacht auf Mittwoch konnte die Polizei den 19-Jährigen schnappen. „Er konnte an seiner Wohnadresse in Villach angetroffen und festgenommen werden“, so die Polizei weiter. „. Er wurde daraufhin in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht und zu den Tatvorwürfen einvernommen.“