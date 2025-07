Ex-Box-Weltmeister: „Ich hätte tot sein können“

Eine Autofahrerin habe ihn beim Abbiegen übersehen, berichtet Ottke. „Durch den Aufprall lag ich auf dem Asphalt, war aber bei Bewusstsein“, so der ehemalige Box-Held, der in 34 Profi-Kämpfen 34 Siege davongetragen hatte. „Ich hoffe, in zwei, drei Tagen werde ich mit dem ADAC nach Hause geflogen. Wahrscheinlich muss ich im Rollstuhl transportiert werden.“