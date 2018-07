Das war die Starnacht am Wörthersee 2018!

Besonders strahlend zur Generalprobe kamen zwei Stars: Nik P., der Donnerstagabend ein viel umjubeltes Konzert auf der Burgarena Finkenstein gab: „Das war so perfekt, da hat alles zusammengespielt. Und nach drei Jahren im Zelt endlich wieder in der Arena.“ Wie ein Nationalheld gefeiert wurde Andreas Gabalier - ebenfalls am Donnerstag - bei einer TV-Show in der Schweiz. „Da ging die Post ordentlich ab, die Leute sind auf ihn geflogen“, so Promotor und „Mister Musi“ Sepp Adlmann, der die gestrige Unterbrechung der Proben mit seinem gewohnt trockenen Humor kommentierte: „G’scheiter es regnet jetzt, als dann, wenn’s schön ist.“