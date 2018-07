Park-Tipps für Starnacht und FC Bayern gegen PSG

„Zeitig losfahren und Stress ersparen“, das ist das Motto vor dem heutigen Schlagerspiel in Klagenfurt, damit alle 24.000 Besucher auch rechtzeitig auf ihren Plätzen sitzen. Bereits zwei Stunden vor dem Ankick um 15.30 Uhr öffnen die Stadiontore (13.30 Uhr), und die Besucher können sich in der großen Fanzone in einer aufgeblasenen „Allianz Arena“ auf der Westrampe auf das Spiel einstimmen.