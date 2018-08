Mit der „MS Europa“ zu schönen Ostsee-Städten

Ostsee-Metropolen sind reich an Sehenswürdigkeiten, oft Hauptstädte und auf keine andere Art in ihrer Summe bequemer erreichbar als per Schiff. Kein Wunder, dass diese Route bei Kreuzfahrern besonders beliebt ist. Hamburg stellt einen idealen Ausgangspunkt für diese Reise dar - vorbei an der Elbphilharmonie, die einen erhebenden Anblick abgibt - und ist so etwas wie ein Heimathafen für die „MS Europa“. Bordsprache ist Deutsch, nicht nur bei den Passagieren. Josef Gruber, Hoteldirektor, oder auch der Maître Thomas Petrus, kommen etwa aus der Grünen Mark.



Das Schiff ist klein, das heißt maximal 408 Passagiere, was bedeutet, dass man sich sehr bald (er)kennt. Nichts ist unpersönlich, schon ab dem ersten Tag wird man mit dem Namen angesprochen. Die Crew weiß schnell um Vorlieben, wie man zum Beispiel den Frühstückskaffee am liebsten trinkt. Die Wege sind kurz, es gibt genügend Liegestühle am Pool, sodass keiner „kämpfen“ muss. Service und die Kulinarik in den vier verschiedenen Restaurants sind nahezu perfekt.