Australiens Altstar Tim Cahill tritt zurück

Australiens Rekordtorschütze Tim Cahill hat seinen Abschied aus der Nationalmannschaft verkündet. Dies teilte der 38-Jährige am Dienstag via Twitter mit. „Heute ist der Tag, an dem ich meine Schuhe (...) bei den Socceroos an den Nagel hänge“, schrieb Cahill. „Worte können nicht beschreiben, was es mir bedeutet hat, mein Land zu repräsentieren“, ergänzte der Angreifer.