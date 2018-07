„Echte Reformen statt Marketingschmähs“ bei AUVA

Der Zentralbetriebsrat der AUVA, die Gewerkschaft und auch die SPÖ kritisierten das Vorhaben am Wochenende scharf. Nun schalten sich auch die NEOS ein. Sozialsprecher Gerald Loacker appelliert an „mehr Vernunft in der Debatte“. Laut ihm dürfe es nicht darum gehen, Krankenhäuser zu schließen und Rücklagen der AUVA zu benutzen, um die finanzschwachen Krankenversicherungen zu sanieren.