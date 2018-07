Holländischer Regisseur auf Mallorca totgeprügelt

Als die Verletzungen des Niederländers aber schwerer waren als erwartet, brachte ihn einer der Männer ins Spital. Dort erfand er eine Gesichte, wonach er das Opfer an einer Landstraße am Boden liegend gesehen habe, um ihn herum etwa fünf junge Männer. Er habe gehupt, daraufhin seien diese geflohen, so der vermeintliche Retter. Van Luijn erlag in der Klinik seinen Verletzungen, er starb an inneren Blutungen.