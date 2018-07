WM-Superstar Hazard deutet Abschied von Chelsea an

„Die Entscheidung liegt am Ende aber nicht bei mir. Ich gehe jetzt erst einmal in den Urlaub, und dann werde ich sehen, was passiert“, sagte Hazard in St. Petersburg. Der Portugiese Ronaldo wechselt in der kommenden Saison von Real zu Juventus Turin. Am Freitag zuvor hatte Hazards Nationaltrainer Roberto Martinez bereits erklärt, er traue seinem Schützling die Ronaldo-Nachfolge zu.