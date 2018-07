Flüchtlingszentren: Mazedonien winkt ab

Seehofer erwartet „in den nächsten Monaten deutliche Fortschritte“

Das Vorhaben Seehofers, Migranten, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden, an der Grenze zu Österreich zurückzuweisen, hatte zuletzt einige Dynamik in die Flüchtlingsdebatte in Europa gebracht. In Innsbruck traf der deutsche Innenminister bereits am Mittwoch zu einem Gespräch mit Salvini zusammen. Danach zeigte sich Seehofer zuversichtlich, noch im Juli eine Lösung in der Frage um die Rücknahme von zurückgewiesenen Migranten zu finden. Der „Geist des Gesprächs“ sei „sehr lösungsorientiert“ gewesen.