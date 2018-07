„Volle Kontrolle“ über EU-Außengrenzen bis 2025

Ziel: Kein Anreiz mehr, in Flüchtlingsboote zu steigen

Bis 2025 könnte die EU so die „volle Kontrolle“ und den „umfassenden Schutz“ der Außengrenzen sicherstellen. Für Migranten soll es keinen Anreiz mehr geben, in Flüchtlingsboote zu steigen, für Schutzbedürftige soll es in erster Linie in den Herkunfts- und Transitländern Unterstützung geben, europäische Rechte und Grundwerte sollen gewährleistet werden, zugleich die Möglichkeiten der EU-Mitgliedsstaaten respektiert, Sekundärbewegungen innerhalb Europas verhindert und die langfristigen Kosten gesenkt werden. An den Außengrenzen sollen technische Überwachungssysteme eingerichtet werden, für Afrika soll es zugleich finanzielle Mittel und einen Investitionsplan geben.