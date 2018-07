Matthäus gibt Bayern Schuld am deutschen WM-Aus

„Die deutsche Nationalmannschaft war schon immer ein Spiegelbild des FC Bayern. Hatte der Klub große Erfolge, lief es auch in der DFB-Auswahl“, schreibt der 57-Jährige in der „Bild“-Zeitung. Doch in dieser Saison lief es für den deutschen Rekordmeister leider nicht so gut. Zwar holte man den 28. Meistertitel, in der Champions League und im DFB-Pokalfinale folgten herbe Enttäuschungen.