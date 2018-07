Bank in Graz überfallen: Täter ist auf der Flucht

In Graz wurde am Dientag kurz vor 12.30 Uhr die Steiermärkische Sparkasse in der Leonhardstraße (Ecke Merangasse) überfallen. Der mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnete Täter hielt sich schon eine längere Zeit in der Filiale auf, forderte Geld und flüchtete dann zu Fuß. Die Alarmfahndung ist mittlerweile beendet.