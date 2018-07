Formel 1: WM-Titelkampf wird jetzt zum Pulverfass

„Rennunfall, kann passieren“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff in der ersten Reaktion, um dann aber nachzulegen. „Vettel hat vor zwei Wochen in Frankreich Bottas in der ersten Kurve rausgekickt, jetzt hat Räikkönen das Gleiche mit Hamilton gemacht. Da hört’s sich’s für mich langsam auf mit lustig!“ Und selbst damit war’s nicht genug. Wolff auf SKY: „James Allision, unser technischer Direktor, fragt sich schon, ob das Absicht oder Unvermögen ist.“