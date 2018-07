Mordversuch: Fahndung nach Messerstecher in Wien

Nachdem ein 32-jähriger Mann in der Pappenheimgasse in Wien-Brigittenau am 10. März dieses Jahres lebensgefährlich verletzt aufgefunden worden war, fahndet die Polizei nun mittels Foto nach dem Täter. Gegen den ebenfalls 32-jährigen Mann besteht eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien.