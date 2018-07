„An Mesuts Stelle würde ich zurücktreten“

Nach dem peinlichen Vorrunden-Aus herrscht in Deutschland Krisen-Stimmung. Vor allem Mesut Özil wurde von den Fans als Sündenbock abgestempelt, da er im Vorfeld mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayip Erdogan für ein Foto posierte und damit für viel Zündstoff sorgte. Mustafa Özil, der Vater von Mesut Özil, hat nun in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung über die Erdogan-Affäre gesprochen und erklärte auch, warum er an der Stelle seines Sohnes zurückgetreten wäre.