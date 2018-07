Hinter den Kulissen des Flughafen Schwechat

„Jedes Objekt wird in einem vierstufigen Verfahren kontrolliert“

Bevor das Gepäckstück die Fahrt durch die labyrinthartige Sortieranlage im Terminal 3 aufnimmt, wird der zuvor aufgeklebte Barcode mit einem Scanner registriert. Es rattert und knattert, aber wenn der Koffer auf einer der 1602 Kippschalen des Fließbandes liegt, läuft alles wie am Schnürchen. „Jedes Objekt wird in einem vierstufigen Verfahren kontrolliert“, erklärt Kathrin Hanzl vom Airport. Mit Röntgenstrahlen wird alles durchleuchtet, ein Detektor erkennt Sprengstoffspuren. Bei Verdachtslagen kommt es zur Nachkontrolle der Bildschirmfotos. Bei der Stufe 3 wird der Koffer durch einen Roboter elektronisch gewendet. Wenn es dann immer noch keine Entwarnung gibt, kommt es zur „Zusammenführung von Passagier und Gepäck“. Sprich, der Besitzer muss es im Beisein der Polizei öffnen. Dass aufgegebene Taschen von Securitys ohne Wissen des Eigentümers geknackt werden, ist also ein Ammenmärchen. Geht alles nach Plan, wandert der Koffer von der oberen Etage bis hinunter zum Rollfeld, wo er dann von der Ladergruppe in die gelben Wagerln gehievt wird.