Klinsmann wird nicht Teamchef in Japan

Die Entscheidung in seiner Heimat, dass sein Nachfolger und früherer Assistent Joachim Löw trotz des Scheiterns in der Gruppenphase deutscher Teamchef bleibt, sieht Klinsmann positiv. Löw sei unter einer Bedingung in der Lage zum erfolgreichen Neustart. „Er ist der richtige Mann, wenn er ehrlich genug ist, jedes kleine Detail zu analysieren“, sagte Klinsmann im Podcast des BBC Radio in Moskau. „Es ist wichtig, dass sie jedes kleine Stück analysieren, dass sie selbstkritisch sind.“