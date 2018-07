FIFA schickt deutschen Star-Schiri nach Hause

Kriegsverbrecher-Vergleich

Serbiens Coach Mladen Krstajic musste nach dem Spiel sogar eine Geldstrafe bezahlen. Er hatte mit seinen Aussagen über den nicht gegebenen Elfmeter durch Brych für Wirbel gesorgt. „Ich würde ihn nach Den Haag schicken, damit man ihm den Prozess macht, so wie man uns den Prozess gemacht hat“, sagte Krstajic. Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hatte in den vergangenen Jahren zahlreiche Serben wegen schwerster Verbrechen während der Kriege beim Auseinanderbrechen Jugoslawiens (1991-1999) verurteilt.