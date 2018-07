Zwei Bewusstlose: Neues Giftattentat in Salisbury?

Nur wenige Kilometer von der Stadt Salisbury entfernt, wo die Skripals Anfang März mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet wurden, wurden die beiden bewusstlosen Menschen am Samstagabend in einem Haus in Amesbury gefunden. Sie sollen laut britischen Medien in ihren 40ern sein. Derzeit kämpfen sie im Krankenhaus von Salisbury um ihr Leben - dort, wo auch der Doppelagent und seine Tochter behandelt wurden. Die britische Terrorabwehr ermittelt - dies sei eine „arbeitstechnische“ Maßnahme da unbekannt sei, um was für eine Substanz es sich handle.