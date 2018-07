Kremlsprecher: „Russland-Sieg wie Kriegsende 1945“

Kremlsprecher Dmitri Peskow hat den Jubel über den Sieg der russischen Fußball-Nationalmannschaft im WM-Achtelfinale gegen Spanien (siehe Video) mit den Siegesfeiern nach dem Zweiten Weltkrieg verglichen. „Was auf den Straßen vieler russischer Städte, darunter Moskau, zu sehen war, und was ich mit eigenen Augen gesehen habe, ähnelt vielleicht in mancherlei Hinsicht den Berichten vom 9. Mai 1945“, sagte Peskow am Montag.