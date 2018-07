Russland im Ausnahmezustand: Mit Hupkonzerten, Autokorsos und Jubelrufen haben am Sonntag Zehntausende Fans das Zentrum von Moskau zur Fanmeile gemacht (siehe Video). Wenige Minuten nach dem Sieg über Spanien strömten zahlreiche Fußballfans auf die Nikolskaja Straße unweit des Roten Platzes und feierten den sensationellen Aufstieg ins WM-Vierteflinale ausgelassen. Doch nicht jeder kann der neuen Fußball-Europhorie im Land etwas Positives abgewinnen. Was einige russische Männer zur Weißglut treibt: Dass sich viele Russinnen mit internationalen Fans anfreunden oder gar mit ihnen anbandeln. „Wir haben eine Generation von Nutten großgezogen, die bereit sind, bei den ersten ausländischen Tönen die Beine breit zu machen“, schimpften einige Männer in den sozialen Netzwerken.