Schweden: „Keine Schadenfreude wegen Deutschland“

„Wir hatten viel Respekt für den ehemaligen Weltmeister“

„Wir waren überrascht, dass Deutschland ausgeschieden ist“, sagte Granqvist am Montag: „Wir hatten viel Respekt für den ehemaligen Weltmeister. Aber das passiert und ist auch anderen passiert. Wir freuen uns, dass wir so weit gekommen sind und andere eben nicht.“ Die schwedischen Spieler hatten sich über das Verhalten deutscher Gegenspieler während der Gruppenpartie geärgert, zudem sorgte der Torjubel zweier deutscher Funktionäre nach dem 2:1-Siegestreffer von Toni Kroos in der Nachspielzeit für Unmut.