Deutschland - Schweden: Ein Drama in drei Akten!

In der 29. Minute tritt Toivonen Mittelfeldmotor Sebastian Rudy unabsichtlich auf die Nase, der Deutsche blutet, muss ausgewechselt werden. Joachim Löws Pläne scheinen sich in Luft aufzulösen. Ilkay Gündogan kommt, ausgerechnet der Gündogan, der vor der WM am meisten unter der politischen Kritik der Fans gelitten hatte. Aber Löw und Angela Merkel stellten sich hinter ihm.