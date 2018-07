Kroatien jubelt über „Brutalität des Fußballs“

Kasper Schmeichel (Dänemark-Torhüter): „Es ist ein komisches Gefühl. Es ist enorme Enttäuschung, aber auch großer Stolz über unsere Leistung. Wir haben die Chance gehabt und ich denke, wir waren die bessere Mannschaft in der zweiten Hälfte. Es ist schwierig, die Emotionen in den richtigen Kontext zu bringen. Das Glück war nicht auf unserer Seite, aber es ist ein junges Team. Es war gut, dass wir einmal in so einer Situation waren, dass wir daraus lernen können.“