Hirscher: Spielberg-Jubel mit RB-Kumpel Verstappen

In den letzten Wochen gab es weniger sportliche, aber dennoch höchst erfreuliche Nachrichten rund um Marcel Hirscher zu lesen. Österreichs Ski-Held wird Vater und heiratete zuletzt seine Freundin Laura auf Ibiza. Der 29-Jährige ließ sich zudem am Sonntag den Österreich-Grand-Prix in Spielberg nicht entgehen.