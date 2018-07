Arbeitszeiten: Bischof warnt die Bundesregierung

Welche Auswirkungen befürchten Sie denn?

Im Arbeitsruhegesetz werden die Sonn- und Feiertage geschützt. Eine generelle Möglichkeit, an mehreren Sonntagen zur Arbeit verpflichtet werden zu können, bedroht das, was Feiertage sowie auch der Sonntag an Positivem für das Miteinander in einer Gesellschaft einbringen. Gerade der sogenannte „flexible Mensch“ braucht einen Rhythmus. Ich glaube, wir tun uns und der Gesellschaft damit nichts Gutes. Daher warnen wir schon vor dem ersten Schritt in diese Richtung.