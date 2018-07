Sicherheitslücke im Mobilfunkstandard LTE entdeckt

Betroffen sind den Experten des Horst-Görtz-Instituts zufolge alle Geräte, die LTE verwenden - also so gut wie alle Smartphones und Tablets sowie auch einige vernetzte Haushaltsgegenstände. Schließen lassen sich die gefundenen Lücken nicht; sie sind sogar noch im kommenden Mobilfunkstandard 5G enthalten, der derzeit zertifiziert wird. Das Problem könne jedoch von anderen Sicherheitsmechanismen in Browsern oder Apps eingedämmt werden, so die Uni in einer Mitteilung.