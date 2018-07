Mordfall Hadishat (7): Die Angst vor ewiger Rache

„Angst vor fremden Männern“

„Wir haben Angst.“ Vor den „fremden Männern“, die nun ständig „alleine oder in kleinen Gruppen“ durch die Anlage streifen, „und sogar in die Stiegenhäuser eindringen. Sie unterhalten sich in einer Sprache, die wir nicht verstehen. Wir glauben, es sind Tschetschenen.“ Landsleute des Opfers, die der Familie des Täters Blutrache geschworen haben. „Es scheint fast, als würden sie auf die K.s warten.“ Darauf, dass sie in ihr Zuhause zurückkehren. Aber das wird nicht geschehen. Roberts Eltern und sein Bruder wurden mit neuen Identitäten ausgestattet, längst befinden sie sich an einem weit von Österreich entfernten Ort. Wo niemand ihre Geschichte kennt. Kleidung, Schmuck, ein paar Fotos - das ist alles, was Polizeibeamte aus ihrer Wohnung abholten, nachts, bevor die Familie ein Flugzeug bestieg ...