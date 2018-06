Anwalt: „Hadishats Vater will zu Grab der Tochter“

„Sicher nicht“, versucht Nikolaus Rast, der Anwalt von Hadishats Familie, zu beruhigen, „er will auf dem schnellsten Weg zum Grab seiner Tochter nach Tschetschenien gelangen. Danach wird er sich wieder den italienischen Behörden stellen“, so der Star-Jurist. In Italien läuft naturgemäß eine Fahndung nach dem geflohenen Häftling, der nach einem Freigang nicht mehr in seine Zelle zurückkehrte. Er war - trotz der dramatischen Vorgeschichte rund um Hadishat - ohne Aufsicht in Bozen unterwegs.