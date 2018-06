Preidler & Martina Ritter erneut Zeitfahr-Meister!

Der Steirer Georg Preidler wird in den Einzelzeitfahren der Rad-WorldTour und auch bei der Heim-WM in Innsbruck weiterhin das Trikot des ÖRV-Staatsmeisters tragen. Der 28-Jährige holte am Freitag bei den Titelkämpfen in Stephanshart (NÖ) seinen dritten Titel nach 2015 und 2017.