Erneut Tote wegen WhatsApp-Clip: Indien kappt Netz

In einem der beiden Fälle griffen Dorfbewohner im Westen Tripuras drei reisende Händler (Bild oben) an und schlugen auf sie ein. Einer der Händler starb an Ort und Stelle, die anderen beiden sowie ihr Fahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei feuerte Warnschüsse und setzte Tränengas ein, um den Mob zu vertreiben. Zudem wurden Internet- und SMS-Verbindungen in der Gegend vorübergehend gekappt, um die weitere Verbreitung von Gerüchten zu unterbinden.