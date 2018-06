Gijon ließ grüßen: Japans Fairplay-Poker ging auf

Eine riskante Entscheidung, hätte doch der Ausgleichstreffer Senegals die „Blauen Samurai“ zur Heimreise verdonnert. „Natürlich war es am Ende ein komisches Gefühl, aber so ist halt Fußball“, befand Gotoku Sakai. „Wir haben das Achtelfinale geschafft und sind zufrieden. Das wird ein schweres Spiel in der nächsten Runde“, galt der Fokus des Hamburg-Legionärs bereits der nächsten Aufgabe.