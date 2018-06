Strengere Kontrolle an Österreich-Grenze gefordert

Kärntens Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien will von der Regierung in Rom eine Stärkung der Kontrollen an den Grenzen zu Österreich und Slowenien fordern. Dies verlautete aus dem Regionalrat in Triest am Donnerstag. Mit schärferen Kontrollen sollen innerhalb von 24 Stunden Migranten aufgegriffen und abgeschoben werden, die illegal die Grenze beschritten haben.