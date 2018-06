Betriebsrat: „Alle Wege nach Wien werden gesperrt“

„Am 30. Juni gehen wir in Wien auf die Straße.“ Sollte der Gesetzesentwurf am 5. Juli trotz der Proteste beschlossen werden, was zu erwarten ist, will man weitere Aktionen setzen. „Wir werden uns mit allen uns zur Verfügung stehenden legalen Mitteln gegen den Zwölf-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche zur Wehr setzen!“, zeigt sich Katzian kämpferisch.