Hierro: „Das ist sicher nicht der richtige Weg“

Die Serie hielt weiter. Ein spätes Tor von Aspas rettete Spanien das 2:2 gegen Marokko, damit blieben die Iberer nicht nur in ihrer WM-Gruppe, sondern nun schon seit 23 Spielen in Folge ungeschlagen. Doch leistete sich die Truppe von Fernando Hierro erneut grobe Fehler in der Defensive.