Verstappen zu Vettel-Crash: „Nicht zu akzeptieren“

Max Verstappen hat die Kollision zwischen Sebastian Vettel und Valtteri Bottas beim Formel-1-Grand-Prix in Le Castellet mit Ironie kommentiert. „Ich denke, das nächste Mal, wenn ihr Seb seht, solltet ihr ihn auffordern, seinen Stil zu ändern. Denn ehrlich gesagt, das kann man nicht akzeptieren“, sagte der Niederländer am Sonntag bei der Pressekonferenz, was Lewis Hamilton zum Schmunzeln brachte.