Besser als 1954! Wahnsinns-WM bricht Tor-Rekord

Bei der Fußball-WM in Russland gibt es einen Start-Rekord für Spiele ohne 0:0. Auch in der 27. Partie fiel im Duell von Belgien mit Tunesien am Samstag mindestens ein Treffer. Damit ist die Bestmarke von der WM 1954 überboten. Beim Weltturnier vor 64 Jahren wurden nur 26 Spiele ausgetragen, in allen gab es mindestens ein Tor.