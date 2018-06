Hubschrauber löschte Waldbrand in Obervellach

Auf etwa 1300 Meter Seehöhe schlug der Blitz am Donnerstag in Lassach (Gemeinde Obervellach) ein - und traf einen Baum. Was vorerst nur rauchte, entwickelte sich am Freitag aber aufgrund des starken Windes zu einem Glutnest. Bald brannte ein Stück des Waldes und die Feuerwehren mussten einrücken.