Nach Blitzschlag: Waldbrand in Obervellach

In Obervellach steht nach einem Blitzschlag ein Wald in Flammen: Der Brand in Lassach bedroht jedoch zum Glück keine Häuser. Im Einsatz stehen 85 Mann von vier Feuerwehren, der Waldbrandzug West, der Polizeihubschrauber sowie die vier Brandhelfer des Bezirks Spittal. Das Feuer im schwer zugänglichen Gebiet dürfte sich bis auf 100 Quadratmeter ausbreiten.