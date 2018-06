Die Stimmen zu Serbien gegen Schweiz

Mladen Krstajic (Teamchef Serbien): „Natürlich hat uns der Schweizer Ausgleich aus dem Konzept gebracht. Wir waren auf Augenhöhe, vielleicht haben sie mehr Ballbesitz gehabt, aber bei 1:1 sind wir wieder in den Angriff gegangen. Wir haben einen defensiven Mittelfeldspieler gegen einen offensiven Mittelfeldspieler getauscht, aber leider haben wir in der 90. Minute aus einem Konter das Tor bekommen. Das ist Fußball. Wir haben einige unserer Chancen nicht genutzt. Ich denke, die Jungs haben alles gegeben. Wir sind in einer Situation, wo wir einen Sieg gegen Brasilien im letzten Spiel brauchen. Wir werden alles versuchen, um zu gewinnen.“