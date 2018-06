Politik gefordert: Lasst Feuerwehr nicht im Stich!

Am Weg zum Einsatz geblitzt - Schein weg

Überhaupt stehen die Helfer oft mit einem Fuß im Kriminal, wenn sie im Ernstfall zum Rüsthaus eilen: So musste vor wenigen Tagen ein oberösterreichischer Feuerwehrmann seinen Führerschein abgeben. Er war am Weg zum Depot in einer 50er-Zone mit Vollgas ins Radar geraten.